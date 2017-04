L'equip de futbol de la UdG perd la final del Campionat d'Espanya contra la UCAM

La selecció masculina de futbol de la Universitat de Girona s'ha penjat aquest matí la medalla de plata en el Campionat d'Espanya que s'ha disputat a Navalcarbón (Madrid). Classificats per primera vegada per la final, no han pogut superar la potent UCAM de Múrcia, en un partit que ha acabat resolent-se per un ajustat 2-1.

L'equip gironí està dirigit pel segon entrenador del Llagostera B, Berto Lladó, i està format principalment per joves estudiants de la UdG que competeixen habitualment en equips de Primera i Segona Catalana. Abans de classificar-se per la gran final es van desfer de la Universitat Europea de Madrid per 6-2.

Es dona la circumstància que demà, en partit de lliga de Segona divisió, el Girona FC rebrà a Montilivi l'UCAM Múrcia, l'equip de futbol professional creat per aquesta universitat murciana, que també disposa d'un club de bàsquet a l'ACB i ha donat suport a esportistes com Jennifer Pareja i Joel González.