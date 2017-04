Les curses Ciutat de Girona aposten per un caràcter més popular i festiu

El proper diumenge 7 de maig els carrers més cèntrics de la capital tornaran a quedar envaïts per atletes. Arriba una nova edició de les curses Ciutat de Girona, organitzades per l'Ajuntament i El Corte Inglés, amb importants novetats per potenciar el seu caràcter més popular i festiu. D'entrada aquest any es prescindeix de la Mitja Marató (se li està buscant una nova data, probablement a la tardor) i de la cursa de 10 quilòmetres, per centrar-se en la prova de 5.000 metres, que estrena un nou recorregut, i les minicurses infantils. Tot plegat, segons estimen els organitzadors, pot dur uns 2.500 corredors al carrer, amb l'al·licient que les inscripcions són gratuïtes.



«Les curses de Girona volen apropar-se molt més a la ciutat, per això potenciem la modalitat de 5 km», va subratllar la regidora d'Esports, Isabel Muradàs, durant la presentació d'ahir a El Corte Inglés de la ciutat. Muradàs va agrair la col·laboració del GEiEG, el Club Atletisme Girona, el Consell Esportiu del Gironès i el Servei d'Esports de la Universitat de Girona, juntament amb tot el voluntariat, perquè «sense ells seria impossible muntar un esdeveniment com aquest». Al costat de la regidora d'Esports també van prendre part a l'acte el representant territorial de l'Esport de la Generalitat de Girona, Josep Pujols; el diputat d'Esports de la Diputació de Girona, Carles Salgas; i la directora d'El Corte Inglés i Hipercor de Girona, Carme Vázquez.



El període d'inscripcions encara està obert i totes aquelles persones interessades a participar-hi s'hi poden inscriure de forma directa; adreçant-se a la planta baixa del Centre Comercial Girocentre, fins al divendres 5 de maig; o bé per internet, a través del web www.girona.cat/curses_girona fins al dimecres 3 de maig. Qui faci el tràmit per internet abans de divendres que ve rebrà un dorsal personalitzat amb el seu nom.



El tret de sortida de la matinal atlètica el donaran les Minicurses, que seran a 1/4 de 10 del matí. La distància per als alevins i benjamins és de 1.000 m; per als prebenjamins, de 500 m, i per als barrufets i barrufets acompanyats, de 250 m. Un cop finalitzin les proves infantils, a les 10.05, es donarà la sortida a la Cursa Popular, amb un temps màxim per finalitzar-la de 40 minuts. Aquesta prova va adreçada a persones nascudes els anys 2004 i anteriors.