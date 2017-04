L'Espanyol obre la nova jornada a Gijón

L'Sporting es juga aquest vespre bona part de les seves opcions de supervivència contra un Espanyol que també necessita els punts per no dir definitivament adéu a la seva recerca dels llocs europeu.



L'equip català arriba a Gijón després d'oferir una bona imatge en la seva derrota contra l'Atlètic de Madrid en la jornada passada, disposat a esgarrapar tres punts que permetin allargar el seu somni europeu davant un rival que es juga la permanència. Respecte a l'anterior convocatòria, el tècnic ha descartat el lateral dret Javi López, titular en els últims partits, mentre que el porter del filial Andrés Prieto és la novetat a la llista.



El migcampista Hernán Pérez i el davanter Álvaro Vázquez segueixen fora dels plans de Sánchez Flores a causa de les seves respectives lesions. «Aspirem al màxim i en aquest partit ens hi juguem força coses», va subratllar ahir Quique en la prèvia.