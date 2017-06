Molina sorprèn al volant de Ferrari

El pilot lloretenc Miquel Molina està vivint un dels millors començaments de temporada de la seva carrera esportiva, i tres mesos després d'anunciar-se el fitxatge per l'equip SMP Racing per participar a les Blancpain Series amb Ferrari el passat cap de setmana va fer un meritori cinquè lloc en l'estrena a les 24 hores a Le Mans a la categoria GTE-Pro. Va ser el millor resultat de l'escuderia italiana a la cursa. En aquest cas participava amb un dels cotxes oficials juntament amb Davide Rigon i Sam Bird, i en un dels relleus fins i tot va arribar a liderar la prova. Al final i malgrat acabar fora dels llocs del podi, es mostra molt satisfet i assegura que «era un dels objectius de l'any, no és gens fàcil acabar la prova. Era una gran responsablitat i suposo que estan contents amb mi».

Feia anys que Molina no corria de nit, l'última vegada al circuit de Nürburgring dins del Campionat Alemany de Turismes, condicions que ara es trobarà més sovint i que li donen l'oportunitat de créixer. L'experiència a Le Mans també ha servit per veure la seva adaptació a les curses de resistència després d'un primer tram de temporada a les Blancpain Series. Conscient de les diferències amb disciplines de velocitat en què havia estat fins ara diu que «és una altra filosofia, aprenc cada cop que surto a la pista. Els marges per recuperar llocs són més grans i s'ha de tenir molt en compte l'estratègia. Competia jo sol en curses d'una hora i ara duren més i hi tinc companys».

Tres dies després de participar a Le Mans Molina, segueix sorprès de la repercussió i magnitud de la competició. A més d'emblemàtica també és un aparador de cara a fer un pas endavant en la seva carrera esportiva. En aquest sentit diu que «la pròxima temporada s'esperen més equips, algunes marques han decidit fer una aposta per entrar a la competició. Crec que vaig fer el pas adequat i espero seguir molts més anys». En els plans de futur de Molina hi ha la il·lusió de poder guayar-se un lloc fix en un cotxe oficial tota la temporada, així que confia continuar fent bons resultats. Sobre l'exigència a Ferrari assegura que «les expectatives són guanyar però per fer-ho primer has d'acabar les curses, i en aquest tipus de proves la prioritat sempre és creuar la línia d'arribada».



Objectiu: Paul Ricard

Després de Le Mans, i només cinc dies després de les 24 hores el pilot lloretenc tornarà a córrer a França el pròxim cap de setmana. Serà al circuit de Paul Ricard en la sisena prova de les Blancpain Series, on just en l'equador de la competició, Molina ocupa la quinzena posició de la classificació general, amb 15 punts. Motivat amb la possibilitat de seguir millorant i convèncer els responsables de l'equip, assegura que «estic preparat per qualsevol cosa, vull agafar tota l'experiència que pugui per intentar fer el gran pas l'any que ve».

Fins ara els millors resultats de Molina al campionat els va treure a Silverstone i Monza aconseguint un quart i cinquè respectivament, així que només es planteja seguir acumulant punts i mirar d'escalar posicions a final de temporada i si pot ajudar també l'SMP Racing a la lluita pel títol dels constructors. Actualment SMP Racing és desè, amb 24 punts. A la propera cursa Molina tornarà a compartir cotxe amb els companys seus habituals, el rus Victor Shaytar i l'italià Davide Rigon. Al circuit de Paul Ricard també es correrà en horari nocturn, i els pilots competiran cinc hores. Les qualificacions oficials es faran dissabte al matí, i la prova començarà a la tarda, a partir de les 18 h.