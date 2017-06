Pitu Comadevall critica el poc suport de l'Ajuntament cap al Llagostera

Les relacions entre la UE Llagostera i l'Ajuntament del poble ja fa anys que són ben poc fluïdes. Des del club, ja des d'abans de l'ascens a Segona A l'estiu del 2014, es lamentava el poc suport del consistori cap a l'entitat i la manca d'atenció en les peticions sobre millores a l'Estadi Municipal. El trasllat a Segona A va refredar encara més les relacions i la creació del FC Base Llagostera encara va tibar més la corda. En aquest sentit, ahir el mitjapunta Pitu Comadevall, el jugador que més temps fa que juga al club va dir-hi la seva sobre l'assumpte enviant un clar missatge al consistori a través de les xarxes socials. «Ja porto anys aquí. Si arreu de l'Estat coneixen Llagostera és gràcies al que vam aconseguir i mai hem tingut suport de l'Ajuntament. És l'hora que pares, aficionats i gent del poble obrin els ulls i ens donin suport. Som el Llagostera i encara tenim història per escriure!», deia el saltenc.

En la línia de la controvèrsia que hi ha al poble amb el futbol, aquesta setmana, el govern municipal no ha admès una moció sobre el tema proposada per Esquerra Republicana de Catalunya perquè considera que no és cap tema urgent. Sigui com sigui, i a l'espera de la decisió de la Federació Espanyola sobre on ha de jugar els seus partits, el Llagostera té a punt un nou trasllat, aquest cop a Santa Cristina d'Aro, on el conjunt del Gironès passarà a disputar els seus partits. Enrere quedaran doncs, tres temporades a Palamós, dues de les quals a Segona A i aquesta última a Segona B. Tant amb l'anterior equip de govern palamosí, liderat per Maria Teresa Ferrés (PSC), com amb l'actua,l que dirigeix el republicà Lluís Puig, les relacions Palamós-Llagostera han anat oli en un llum i si el matrimoni no va més enllà és per decisió de la Federació Espanyola.

Mentrestant, el club continua pendent de la planificació esportiva per a la temporada que ve. De moment han arribat Oriol Ayala (Palamós), Pep Mateu (Júpiter), Juan Flere (Damm) i Moha (Figueres) mentre que Valentín Merchán (Cornellà), Jordi Masó (Olot), Moragón, Rubén Martínez, Nando Quesada i Albert Vivancos i Manel Martínez, que tornen al Girona després de les seves cessions, no continuaran. El moviment més destacat és el pas al costat d'Oriol Alsiona, que cedeix el lloc d'entrenador al fins ara seu ajudant, Òscar Álvarez, i fa un pas al costat per fer-se càrrec exclusivament de la direcció esportiva del club.