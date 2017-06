Joel González es trenca el bessó en el primer combat del Mundial de taekwondo

Joel González no podrà lluitar pel podi en el Mundial de Taekwondo de Muju (Corea del Sud) després de trencar-se ahir el bessó en el seu primer combat contra el nord-americà Alejandro Chang. «Avui no es podrà tornar a veure això. Estàvem bé però el cos em va jugar una mala passada. Bessó trencat de nou. Gràcies per tot el suport!» va escriure en el seu twitter el taekwondista de Figueres, doble campió del món el 2009 i 2011, sobre una foto en què celebrava una de les seves victòries. González ja va patir un trencament al bessó el passat mes de febrer, cosa que li va impedir participar en el campionat d'Espanya, i ara la lesió se li hauria reproduït i agreujat. El competidor del Tae Sport de Vilafant va veure com les seves molèsties a la cama anaven a més quan competia en el seu primer combat contra Chang, que ho va aprofitar per capgirar el marcador i guanyar (15-19).

Joel González, doble medallista olímpic (or a Londres 2012 i bronze a Rio 2016), competia en aquest mundial en la categoria de menys de 63 quilos. El taekwondista va demostrar, fins al 2012, que era el gran dominador en pes mosca (-58 kg) i ara, després de lesions i de la seva nova medalla olímpica, González buscava a Corea el seu primer gran títol des que va pujar de categoria, ja sigui en gall (-63 kg) o en ploma (-68 kg)

Després d'aquest Mundial –el cinquè en què participava després del de Dinamarca, Corea, Rússia i Mèxic– la voluntat de l'empordanès, de 27 anys, és seguir sumant punts per classificar-se per als Jocs Olímpics de Tòquio 2020, el seu últim gran repte abans de la retirada, quan en tingui 30.