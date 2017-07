Marc Márquez torna a guanyar a Alemanya

El català Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) s'ha coronat com un autèntic "kaiser" en un dels seus circuits talismà, el traçat de Sachsenring, escenari del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, en què acumula vuit victòries consecutives.

El pilot de Repsol Honda compta per victòries totes les seves participacions a Sachsenring, on va guanyar en 125 cc, ho va fer per dues ocasions en Moto2 i ara en suma cinc a MotoGP, acompanyades totes elles del millor temps d'entrenaments.

Márquez ha superat amb suficiència en el tram final el seu rival més directe, el alemany Jonas Folger (Yamaha YZR M 1), que ha volgut brillar com a local i ho ha aconseguit, i amb la seva victòria el pilot de Repsol Honda passa a encapçalar la classificació provisional del mundial (129 punts) amb cinc d'avantatge sobre el català Maverick Viñales, sis respecte a Andrea Dovizioso, deu amb Valentino Rossi i 26 respecte al també català Dani Pedrosa.

No ha fallat Marc Márquez en la sortida, en què després de la seva estela s'ha col·locat en el primer revolt tant Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V) com Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17), mentre que l'italià Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP17), que havia estat segon d'entrenaments, ha perdutuna mica de pistonada i ha completat el primer gir en la cinquena posició.

Qui sí que s'ha equivocat ha estat Héctor Barberá (Ducati Desmosedici GP16), que s'ha saltat el semàfor vermell i després ha desatès les trucades des del carrer de tallers per complir amb la penalització imposada, el que ha suposat la seva desqualificació de la carrera.

Viñales (Yamaha YZR M 1) s'ho ha pres amb calma en les voltes inicials per no cometre errors i per això amb prou feines ha guanyat una posició en la sortida, mentre que el seu company, l'italià Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), ha tirat amb força per intentar no perdre contacte amb el cap de carrera.

Rossi ha ascendit fins a la sisena posició però en tan sols quatre voltes ja comptava amb un desavantatge de més de dos segons respecte als pilots de cap, on Márquez, Pedrosa i el "local" Jonas Folger (Yamaha YZR M 1) marcaven el ritme amb sengles voltes ràpides en el quart gir.

Una volta més tard Folger, que va ser cinquè d'entrenaments, ja havia superat Dani Pedrosa, Rossi i Viñales no eren capaços de guanyar cap posició i l'alemany superava a Márquez abans de concloure el gir.

En tan sols sis voltes la carrera ja estava bastant definida, amb un trio per davant, Folger, Márquez i Pedrosa, i set pilots per darrere d'ells, Petrucci, Rossi, Lorenzo, Dovizioso, Aleix Espargaró, Crutchlow i Viñales.

Folger amb prou feines ha aguantat cinc voltes com a líder doncs en l'onzè gir s'ha esmunyit al final de recta i el Márquez ha aprofitat l'ocasió per posar-se novament per davant, gairebé en el mateix moment en què Maverick Viñales ha superat Cal Crutchlow (Honda RC 213 V) i Jorge Lorenzo per situar-se vuitè.

Al capdavant de la carrera Márquez i Folger han deixat enrere Pedrosa amb Rossi intentant escapar-se en el grup perseguidor i Viñales a la cua d'aquest grup intentant atrapar-los per guanyar posicions.

En la catorzena volta Viñales ha atrapat d'Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) i poc després, a final de recta, ha doblegat també a Petrucci per anar-se'n en molt poc temps després de l'estela de Dovizioso i el seu propi company d'equip Rossi, que s'han embrancat en una particular baralla per la quarta plaça, en trencar aquesta lluita el ritme de l'espanyol per intentar arribar a l'últim esglaó del podi, on es aquests instants estava Pedrosa, que rodava algunes dècimes més lent que els seus rivals.

A onze voltes del final -dinovè gir- Viñales ha superat Dovizioso i una volta més tard ha avançat Rossi; amb deu voltes per davant i 3,7 segons de desavantatge respecte a Dani Pedrosa, donar caça al pilot de Repsol Honda es passava pel cap molt complicat.

Márquez s'ha mantingut al capdavant de la carrera en tot moment, si bé no ha pogut deixar enrere en cap moment l'alemany Jonas Folger, excepte en la frenada de final de recta, en què el pilot alemany "s'ha colat" en massa ocasions i, al final, ha permès amb aquests errors que el pilot de Repsol Honda consolidés el seu avantatge camí de la vuitena victòria consecutiva a Sachsenring.

Al costat de Márquez en el podi ha acabat el propi Jonas Folger i Dani Pedrosa, amb Maverick Viñales quart, per davant de Valentino Rossi, Álvaro Bautista, Aleix Espargaró i Andrea Dovizioso.

Jorge Lorenzo, que ha arribat a ocupar la tercera plaça s'ha hagut de conformar amb l'onzena posició final, mentre que Pol Espargaró (KTM RC 16) també ha acabat en els punts en ser tretzè.

Fora dels punts han acabat Esteve "Tito" Rabat (Honda RC 213 V), divuitè, i Alex Rins (Suzuki GSX RR), vint-i-unè.

1. Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 161.1 40'59.525

2. Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 160.9 +3.310

3. Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 160.4 +11.546

4. Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 160.2 +14.253

5. Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 160.2 +14.980

6. Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 160.1 +16.534

7. Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 159.9 +19.736

8. Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 159.8 +20.188

9. Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 159.8 +21.138

10. Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 159.6 +24.210

11. Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 159.5 +25.659

12. Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 159.1 +31.540

13. Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 159.1 +32.179

14. Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 158.8 +36.453

15. Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 158.7 +37.771

16. Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 158.7 +37.852

17. Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 158.6 +39.323

18. Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 158.5 +41.190

19. Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 157.3 +59.850

20. Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 157.2 +1'01.664

21. Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 157.2 +1'01.695