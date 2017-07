Viñales minimitza l'efecte del vuitè triomf de Márquez

Maverick Viñales va voler ahir minimitzar riscos i va aconseguir acabar en quarta posició al Gran Premi d'Alemanya. Escarmentat pel que li havia passat a Assen el cap de setmana passat, en el que, sortint des de l'onzena posició, va voler escalar llocs a la classificació tirant d'agressivitat, cosa que el va portar a acabar per terra i quedar-se sense sunar, el rosinc ahir va saber mantenir la calma i anar remant a poc a poc per arribar a bon port. I la veritat és que, veient de quina posició sortia i com va acabar el cap de setmana, pot encarar el descans estival del Mundial de MotoGP amb força bona cara.

Viñales va començar la cursa sense presses, adaptant-se a la moto i a les condicions de l'asfalt en els primers girs, on amb prou feines avançava posicions. Ja a partir de la desena volta, Viñales va començar a apretar l'accelerador i, primer, a l'onzena, va aconseguir avançar d'una tacada a Cal Crutchlow (Honda) i Jorge Lorenzo (Ducati), situant-se en vuitena posició. Tres voltes més tard, va superar primer a Aleix Espargaró (Aprilia) i, al final de recta, a Petrucci (Ducati), per anar a buscar a Dovizioso (Ducati), que estava lluitant amb Valentino Rossi (Yamaha) per la quarta posició. Viñales, que estava rodant a ritme de podi, es va veure frenat per la lluita pel quart lloc i, quan va aconseguir avançar els dos pilots italians, el tercer classificat, Dani Pedrosa (Honda), ja es trobava prou lluny per intentar atrapar-lo en les onze voltes que li quedaven a la prova. En aquestes últimes voltes el rosinc va saber mantenir el seu ritme i, per molt que ho intentés el seu company d'equip, Rossi, va saber conservar la quarta posició.

Per davant va aconseguir el triomf a la prova, amb mà de ferro, el cerverí Marc Márquez (Honda), que va assolir el lideratge a l'onzè gir i ja no el va abandonar. Márquez amplia la seva llegenda a Alemanya, on compta per victòries totes les seves participacions des del 2010, quan corria rere al manillar d'una KTM a 125 c.c.

Així, amb aquesta quarta posició, Viñales aconsegueix mantenir el segon lloc del Mundial de pilots, que passa a encapçalar Marc Márquez, amb 129 punts, pels 124 de Viñales. El Mundial segueix igual d'apretat i només deu punts separen els quater primers classificats, amb Dovizioso en tercer lloc (123 punts) i Rossi quart (119).

En l'altra cursa, la de les primeres posicions de la graella, Márquez no va fallar a la sortida i va aconseguir situar-se, ja des del primer moment al capdavant, marcat de molt a prop per Pedrosa i Lorenzo, mentre que Petrucci, segon als entrenaments, perdia pistonada i va acabar la primera volta en cinquena posició.

Rossi, que sortia des del novè lloc, havia aconseguit pujar al sisè, però en tan sols quatre voltes ja comptava amb un desavantatge de més de dos segons respecte als trio que encapçalava la cursa.

Márquez es va mantenir al capdavant de la carrera en tot moment, si bé no va pogut deixar enrere l'alemany Jonas Folger, atent l'errada del de Cervera, excepte en la frenada de final de recta, en què el pilot alemany perdia la traçada en massa ocasions i, al final, permetia amb aquests errors que el pilot de Repsol Honda consolidés el seu avantatge.

Al costat de Márquez en el podi van acabar pujant-hi el propi Jonas Folger i Dani Pedrosa, amb Maverick Viñales quart, per davant de Valentino Rossi, Álvaro Bautista, Aleix Espargaró i Andrea Dovizioso.

Jorge Lorenzo, que va arribar a ocupar la tercera plaça es va haver de conformar amb l'onzena posició final.

El mundial de motociclisme fa un descans a l'equador de la temporada per tornar-hi el proper 6 d'agost a la República Txeca.