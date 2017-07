Un atac bestial de Fabio Aru decideix el primer final en alt del Tour de França

Fabio Aru (Astana) s´ha imposat a La Planche des Belles Filles en la primera etapa de muntanya del Tour de França. El campió nacional italià, vestit amb la tricolor, ha realitzat un canvi de ritme brutal a falta de 2´5 quilòmetres i ningú l´ha pogut seguir.



Amb determinació i molta força a les cames Aru s'ha plantat a la línia de meta en solitari per sorprendre a l'Sky i dedicar la victòria al seu company d'equip Michele Scarponi, mort tràgicament en un accident fa pocs mesos.



Chris Froome (Sky) s'ha deixat veure i ha atacat per caçar a Aru, però ja era massa tard. L'italià ha sigut el més valent i s´ha emportat el premi de la victòria al primer final en alt del Tour 2017.



Tot i perdre el triomf d'etapa, Chris Froome ha entrat en tercera posició darrere de Dan Martin (Quick-Step) i és el nou líder del Tour de França. L'altre gran candidat al títol, Richie Porte (BMC) ha entrat a roda del britànic.



Menys força han mostrat Alberto Contador (Trek) i Nairo Quintana (Movistar), que no han pogut seguir el ritme als dos grans candidats i han 26 i 34 segons respectivament.



Després de la primera gran etapa d'aquest Tour de França, així queda la classificació general: