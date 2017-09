Espanya s'enfrontarà a Turquia en vuitens de final

La selecció espanyola va complir amb el tràmit del partit davant Hongria, amb una victòria per 64-87 amb la qual tanca la primera fase i, sobretot, amb el nou rècord de Pau Gasol, que es va convertir en el màxim anotador històric dels Eurobasket amb 1.114 punts, després dels 20 anotats ahir. Amb aquest únic al·licient, el partit contra Hongria va ser descafeïnat des de l'inici. Espanya tenia el primer lloc assegurat en qualsevol cas, però els hongaresos tenien l'opció de ser tercers si guanyaven a Espanya i Montenegro perdia el seu partit. Ara, Espanya s'enfrontarà a Turquia, que ahir va perdre contra Letònia.

Amb Adam Hanga a la banqueta descansant per al xoc de vuitens de final, Hongria va sortir acceptant el seu paper de víctima. La tensió defensiva no va existir i en aquestes circumstàncies amb prou feines es va poder assajar res. Mantenint el to físic i que ningú patís cap lesió ja estaven complerts els objectius. El primer quart va concloure amb 10-22 i 10 punts de Pau que es quedava a quatre del rècord. En el segon acte va arribar el seu moment amb un triple (min. 15.15) que va suposar el 18-33 en el marcador i que Pau Gasol fora des d'aquest moment el màxim anotador de la història dels campionats d'Europa amb 1.105 punts.

Al descans, 29-41, amb contínues rotacions per repartir al màxim els minuts. Abans de reprendre el partit tot el públic assistent al partit posat en peu va homenatjar amb els seus aplaudiments Pau, mentre per megafonia es va tornar a anunciar el rècord que arrabassava al francès Tony Parker. La segona part va tenir ben poca història fins arribar al 64-87 final.