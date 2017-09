Sergio García: «Quan més cridin al Camp Nou, més motivat estaré»

El davanter de l'Espanyol Sergio García va assegurar ahir que el derbi ontra el Barcelona que «com més soroll escolti al Camp Nou», més motivat estarà. «M'encanta que la gent et pugui increpar una mica més», va dit l'atacant blanc-i-blau, qui considera que per obtenir un bon resultat al Camp Nou cal «ser valent i competir».

«Sabem que és un camp difícil, però no cal anar amb por. L'equip està convençut que ho pot tirar endavant», va afegir el veterà davanter blanc-i-blau sobre el partit de demà, disabte (20.45). Sergio García, de tota manera, va insistir que no serà senzill guanyar al Camp Nou. «Cal posar molta intensitat en aquests partits, estar tots junts i no cometre errors. Els errors en aquests partits tan especials es paguen. Competirem al màxim i barallarem cada pilota», va asseverar el jugador del Bon Pastor.

D'altra banda, el davanter no es va mostrar d'acord amb que el Barcelona no passi pel seu millor moment. «No penso que sigui així. Tenen grans jugadors i al marge de les coses que hagin passat nosaltres estem concentrats en el partit», va analitzar Sergio García amb to seriós. Amb la marxa del davanter brasiler Neymar, va explicar ahir el jugador blanc-i-blau, «crec que són igualment perillosos». «Ha vingut un altre jugador nou (Dembelé) que ha demostrat les seves qualitats. No perquè se n'hagi anat Neymar serà diferent, però nosaltres tenim armes per contrarestar el seu joc», va dir ahir Sergio García.

Personalment, el davanter de l'Espanyol va reconèixer que el nivell a Qatar «és diferent», malgrat subratllar que ara es troba «molt bé2. En l'àmbit col·lectiu, el futbolista es va mostrar il·lusionat per la possibilitat de classificar-se per a Europa: «Sempre agrada parlar d'aquest objectiu, però sabem que no és fàcil».

Avui, al migdia, Ernesto Valverde i Quique Sánchez Flores recuperan la tradició de la fotografia entre els dos tècnics abans del derbi de la capital catalana.