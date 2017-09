El Bordils s'estrena a casa contra el Sinfín amb l'absència del porter Jordi González

La derrota per la mínima al camp a la pista de l'Agustinos d'Alacant (22-21) ja és història i, després d'una setmana «d'anàlisi d'errades i estudi del proper rival amb tots els jugadors entrenant-se amb molta intensitat», el Bordils s'estrenarà avui al Blanc-i-verd contra el Sinfín de Santander en el que serà el debut de Sergi Catarain a la banqueta local en un partit de lliga. El tècnic palafrugellenc s'estrenarà contra un rival que acaba de baixar de l'Asobal, Sinfín, i ho farà amb la baixa del porter Jordi González i el dubte de Marc Combis que es va fer mal en l'entrenament de dimecres.

Joan Comas i el jove David Mach defensaran la porteria adel Bordils contra un Sinfín que «manté cinc o sis jugadors que tenien minuts a l'Asobal, han fitxat dos bons porters com Samuel i Jorge Villamarín i un bosnià de més de dos metres (Tarik Kasumovic)». «Són un club amb molt potencial per fitxar jugadors», detalla Catarain, que va quedar sorprès de la davallada dels càntabres a la segona part del seu partit de la primera jornada davant el Cisne: «A la mitja part anaven guanyant 14-7 i es van enfonsar molt (derrota 26-28)». Fer-se forts en els partits al Blanc-i-verd serà clau per al Bordils aquesta temporada en una Divisió d'Honor Plata on tots els equips «tenim molts problemes per guanyar fora de casa».