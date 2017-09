L'Espanyol guanya en solidesa per obtenir la seva primera victòria

L'Espanyol va aconseguir la seva primera victòria a la lliga contra el Celta (2-1), gràcies a una gran primera meitat, sòlida, fluida i amb gols de Gerard Moreno i Piatti, tot i que l'equip gallec, abans desaparegut, va canviar el guió amb una diana de Fontàs al minut 69. L'amfitrió va manar a la primera part. Als sis minuts de partit, Gerard Moreno, en carrera per la banda dreta, es va quedar sol davant del porter Sergio. El davanter va intentar el xut creuat i la pilota va anar a un pam del pal. En la següent acció, una rematada de cap de Baptistao va ser rebutjada per Jonny.

Les revolucions de l'Espanyol eren més grans que les del Celta. I els seus mèrits per marcar, també. No va ser una sorpresa que Gerard Moreno, en posició de possible fora de joc, signés l'1-0 en el minut deu. Aquesta vegada el seu xut des de la frontal de l'àrea sí va complir l'objectiu. Els locals vivien una fase molt dolça.

Els de Unzué, per la seva banda, estaven espessos. Tenien problemes per trencar la intensitat blanc -i-blava a Cornellà, filtrar passades i arribar amb claredat. La millor ocasió va ser un cop de cap d'Aspas al 18, una rematada forçada en el qual el porter Pau no va haver d'intervenir. Al minut 32, Pablo Piatti va posar el 2-0 al marcador. L'argentí va robar la pilota a Cabral, l'hi va cedir a Jurado, la va rebre de nou i va superar Sergio.

Després del descans, el ritme va baixar. L'Espanyol, amb un avantatge suficient, es mostrava menys ambiciós, tot i que el Celta seguia amb els seus mateixos problemes: fluïdesa escassa i ocasions nul·les. A poc a poc, el perill dels visitants va créixer, i fruit d'aquesta major intensitat va arribar el gol de rebot de Fontàs. Als minuts finals, el partit va embogir, però el marcador no es va moure.