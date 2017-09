El Múrcia rebrà l'Olot en un clima enrarit per l'irregular inici de Lliga

L'Olot té demà a Múrcia una oportunitat d'or per fer història i poder-se enfrontar a un equip de Primera Divisió que juga competició europea. A l'horitzó hi ha poder veure el Barça, el Madrid, o l'Athletic Club al Municipal però abans cal un darrer esforç aquesta nit a La Nueva Condomina (2/4 de 10). El Reial Múrcia és el darrer escull per als garrotxins que sortiran demà a primera hora, via Alacant, amb les maletes carregades d'il·lusió. Ni el rival ni l'escenari són els més senzills del món. Tot al contrari. Empès per la seva afició, el conjunt murcià és sempre un rival temible en el majestuós estadi on juga de local. A més a més, el Múrcia és un equip fet i cridat a lluitar per l'ascens a Segona Divisió A amb un dels pressupostos més alts de tots els grups de Segona Divisió B.

Tot i això, el començament de Lliga no està sent l'esperat i l'equip que entrena Manolo Sanlúcar no està obtenint els resultats desitjats. Sobretot a casa, on la derrota diumenge passat contra l'UCAM (1-2) en el derbi de la ciutat ha provocat que els dubtes augmentin. Una derrota que s'afegeix a la sorprenent encaixada a la jornada incial contra l'Écija (0-1). I més tenint en compte que l'equip rebrà l'Olot en la tretzena posició amb 5 punts, més a prop del descens que no pas dels llocs de promoció d'ascens. A la Copa del Rei, en canvi, el Múrcia sí que s'està mostrant sòlid. Els de Sanlúcar han derrotat a la Nueva Condomina el Cacereño (3-1) i el Racing de Ferrol (4-1) sense gaires problemes. Els murcians compten amb un bloc experimentat fet a cop de talonari amb jugadors reconeguts de categories superiors com ara Biel Ribas, Pedro Orfila, David Sánchez, Víctor Curto, Pedro Martín, Salva Chamorro o Fran Carnicer.



Guzmán, quinze dies de baixa

Mentre el lateral Fede Vega és l'únic dubte del Múrcia, l'Olot es presentarà a La Nueva Condomina amb tres absències segures. La darrera, la d'Ivan Guzmán, que es va lesionar en el derbi contra el Peralada i haurà d'estar dues setmanes fora de combat. L'ex del Badalona es va fer una petita ruptura muscular al bíceps femoral que el tindrà quinze dies de baixa. Guzmán, doncs, s'afegeix al migcentre Yeray Sabariego, que continua recuperant-se de la seva lesió femoral i a Dembo, que es recupera del trencament dels lligaments del genoll.

El duel de demà serà especial per al capità del conjunt garrotxí, Jose Martínez. El defensa gironí va defensar la samarreta del Múrcia durant la temporada 2014-15 a Segona Divisió B. Jose va fitxar pel conjunt murcià procedent de l'Omonia Nicòsia xipriota l'estiu del 2014. Tanmateix al mes d'agost el club de la Nueva Condomina va ser descendit administrativament per la Lliga de Segona A a Segona B. L'ex del Girona va ser un dels pocs jugadors que es va quedar a la plantilla i va lluitar per tornar a la categoria de plata en un play-off d'ascens en què l'Hèrcules els va eliminar de bon principi. Al curs següent 15-16, Jose va signar per l'Olot.