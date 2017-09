Ceballos resol davant un Alabès sense punteria

Dos gols de Dani Ceballos van donar la victòria al Reial Madrid al camp de l'Alabès. Va ser un partit en què els de Zidane van tenir nombroses ocasions per marcar però que els bascos, a la porteria de Keylor Navas, haurien pogut puntuar si dues de les rematades no haguessin topat amb el pal.

El conjunt blanc va començar amb l'obligació de portar la iniciativa en el partit, cosa que va fer realitat des del primer minut, però no tenia claredat per superar la pressió de l'Alabès. Als deu minuts de partit, però, el Madrid va marcar el primer en una de les primeres aproximacions, quan Ceballos, que debutava com a titular, va ajustar el seu xut a la porteria defensada per Pacheco. No obstant això, l'Alabès va aconseguir portar a bon port un dels seus contraatacs per igualar el xoc en el minut 39, a través d'un gol de Manu García amb el cap. Poc va durar l'alegria local, ja que en la jugada posterior, Ceballos donaria la victòria a l'equip madridista.

A la segona meitat, el conjunt de Vitòria va tenir opcions d'empatar, les més clares, dues rematades que van acabar al pal de la porteria defensada per Keylor Navas. El Madrid segueix guanyant a domicili, cosa que sorprenentment no aconsegueix a casa.