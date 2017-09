Els centrals del Peralada són protagonistes en l'empat a Sabadell

Va estar ben a prop el Peralada-Girona B de sumar la primera victòria de la temporada al camp del Sabadell però, al final, va tenir fe i persistència per acabar aconseguint un empat que els permet seguir sumant en aquest inici de lliga complicat a Segona Divisió B. Els vallesans van remuntar el gol inicial de Vallho en qüestió de quatre minuts, al tram final del partit, però Bambo Diaby igualava l'enfrontament amb el temps reglamentari ja complert.

Sabien els empordanesos que no seria gens fàcil el partit a la Nova Creu Alta, ja que jugant a domicili i davant un rival també amb necessitats els gironins ja podrien preveure un partit d'allò més complicat. Un vell conegut de l'afició gironina, el davanter Felipe Sanchón, era el futbolista local que portava més de corcoll la cada vegada més consolidada defensa de tres centrals del Peralada, formada per Diaby, Vallho i Estellés. A la primera meitat els dos equips van estar molt igualats però la més clara la va tenir el Sabadell, amb un xut d'Òscar Rubio a dos minuts pel descans que s'estavellava a la creueta.

A la segona meitat, especialment a l'últim tram del matx, arribarien tots els gols i la incertesa de saber amb quin signe acabaria el partit era evident amb els dos equips buscant un triomf balsàmic. El va tenir encarrilat en primera instància el Peralada, que mitjançant Vallho va rematar una pilota que venia des d'un servei de cantonada per marcar el primer gol del partit al minut 63. Va ser determinant també el porter local, Roberto, que va salvar miraculosament el segon dels gironins sobre la mateixa línia de gol. Del 0 a 2 es va passar a l'empat, amb un gol de Felipe Sanchón des del punt de penal, comès per Estellés, clar i sense discussió. Quatre minuts després, Arthuro remuntava el partit del Sabadell i deixava el Peralada-Girona B amb l'aigua al coll, però va tirar de fe i orgull per remar fins al final. Al minut 90, Bambo Diaby ha aconseguit l'empat per als xampanyers. Com en l'acció del primer gol, un altre dels centrals de l'equip va rematar una pilota servida des del córner per permetre al seu equip sumar el segon empat consecutiu.