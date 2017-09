El retorn de Dalmau Huix al Blanc-i-verd

Dissabte, el Bordils intentarà oblidar-se una mica del seu complicat inici de lliga, tres derrotes en les tres primeres jornades, rebent el Torrelavega al Blanc-i-verd en una eliminatòria de Copa a partit únic que, en cas de victòria, donaria l'oportunitat de rebre un equip d'Asobal a la següent ronda. La Copa sempre és especial - o «La Copa mola» com es diu en els vídeos del club- però sí per algú serà especial aquest Bordils-Torrelavega serà per a Dalmau Huix. El lateral de Fornells de la Selva va fitxar aquest estiu pels càntabres i, per primer cop des que va arribar a Bordils amb setze anys, sabrà el que és «jugar al Blanc-i-verd com a rival; no ho he fet mai i serà molt especial, segur».

El Torrelavega es desplaça a Bordils amb bus i arribarà un parell d'hores abans del partit. Poc marge per a grans converses, però Huix està convençut que viurà «moltes emocions l'hora de sortir a la pista, de les presentacions dels jugadors, de l'inici del partit...» , però també creu, i espera, que «un cop comenci el partit ja estarem centrats pel joc». Per parlar ja hi haurà temps després del partit, perquè, per a un i altres, la victòria és important: «Jugar contra un rival d'Asobal és un premi per a tots, per als jugadors i per als clubs». Des de la distància, però sense perdre el contacte amb els seus antics companys, Huix ha vist el complicat inici del Bordils a la lliga: «La Copa pot ser una arma de doble tall per a ells, perquè, per una banda els hi pot servir per agafar moral, però també es pot pensar que cal mirar més cap al partit de dissabte vinent (contra l'Amenabar) que per a ells és molt important». Copa al marge, Dalmau Huix està convençut que el Bordils, ara entrenat per Sergi Catarain, «se n'acabarà sortint». El lateral gironí apunta que els seus antics companys han tingut «dues sortides molt complicades (Agustinos i Cisne)» i un partit a casa davant «el Sinfín, que té un gran equip i és un dels clars candidats a pujar; segur que sumaran molts punts a casa, al Blanc-i-verd, i s'acabaran salvant».

Ell mateix, ara enrolat en un equip semiprofessional que la temporada passada va jugar el play-off d'ascens a l'Asobal, està veient el complicat que és guanyar partits. El Torrelavega és cinquè després de perdre un partit d'un gol (Alcobendas, 28-27) i guanyar-se dos també per només un gol: Aranda (23-22) i Ikasa Madrid (22-23). «A l'estiu quan anava veient com fitxaven els equips ja pensava que la lliga seria molt igualada, però mai fins a aquest nivell. A tots els equips ens costarà molt guanyar partits», detalla Dalmau Huix que veu a Sinfín i Nava com a candidats a l'ascens i a equips com Alcobendas, l'Aranda o a ells mateixos lluitant per jugar el play-off. «Aquí, l'objectiu del club és repetir el resultat de l'any passat, és a dir fer el play-off, però no aconseguir-ho tampoc seria un drama», explica el gironí que es troba còmode a Torrelavega en un equip semiprofessional on una part de la plantilla, els que com ell són de fora, s'entrenen matí i tarda i la resta només per la tarda.

Un parell de mesos després d'haver pres la decisió de canviar el Bordils pel Torrelavega, Huix no es penedeix de la seva decisió d'intentar pujar al tren de l'handbol professional. «Sempre tens dubtes a veure com anirà, però, encara que és clar que trobes a faltar amics, família o l'ambient de jugar a Bordils, estic molt bé i content d'haver fet el pas de provar aquesta aventura», detalla un Dalmau Huix que vol deixar passar uns mesos per decidir si, després de provar-ho un any, intenta fer carrera en aquest món. «Ho haurà de valorar una mica tot, però de moment, estic content, jugo i si mantinc aquest rendiment o el milloro una mica més puc tenir opcions de seguir aquí, d'anar a un altre lloc... No ho sé, ja veurem».