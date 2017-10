El Palamós veu com els seus exjugadors Carlos López i Muñoz golegen a 2a Catalana

Si d'alguna cosa va mancat el Palamós és de gol i com a mostra una dada: en 9 jornades els palamosins només han foradat la porteria rival 5 cops. Marc Medina (2) i Bonaventura, Vilà i Botxi han estat els golejadors de l'equip de Vicenç Fernández en aquesta decebedora arrencada de Lliga que ha situat als palamosins en la penúltima posició. A l'espera de millorar aquests pobres registres anotadors, des de Palamós s'observa com dos seus exdavanters, es troben enfilats a la part més alta de la classificació del màxim golejador de la 2a Catalana. Són Gerard Muñoz (6 gols) i Carlos López (5), màxims golejadors del Girona C, un conjunt farcit de cares conegudes per l'afició del Palamós. La resta d'expalamosins són el tècnic Àxel Vizuete, Toni Montero, Guilana, Venzal, Jaume Duran i Almendros.