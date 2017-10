Valverde recupera efectius a l'espera de Messi, Paulinho, Mascherano i Suárez

El Barcelona va recuperant efectius de cara al partit d'aquest dissabte contra l'Atlètic de Madrid en el nou Wanda Metropolitano, però encara no compta en els seus entrenaments amb la presència dels seus jugadors sud-americans. D'aquesta manera, es van incorporar ahir a la sessió d'entrenament els portuguesos Semedo i André Gomes, els francesos Lucas Digne i Samuel Umtiti, així com l'holandès Jasper Cillessen i el belga Thomas Vermaelen.

No obstant això, Leo Messi, el gran heroi argentí que va assegurar la classificació per a la fase final mundialista a de la seva selecció, no es va entrenar.

Messi va arribar el dimecres a la nit a Barcelona just després del partit a l'Equador després de compartir un vol privat amb el seu company Javier Mascherano i amb el jugador del Paris Saint-Germain Ángel Di María. Tampoc es va entrenar l'uruguaià Luis Suárez, autor de dos gols en la victòria dels charrúas contra Bolívia (4-2). Ni Paulinho, que va marcar un dels gols en el 3-0 del Brasil-Xile.

A la sessió va realitzar treball individualitzat Andrés Iniesta, que va haver de retirar-se abans d'hora en l'últim partit de la lliga contra el Las Palmas. L'equip tornarà a entrenar-se avui a la tarda (18.00 hores). Una hora abans, el tècnic Ernesto Valverde oferirà l'habitual roda de premsa.