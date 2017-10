La victòria de Dovizioso al Japó ajusta una mica més el Mundial

Maverick Viñales pràcticament va dir adeu a les seves opcions al títol en signar la novena posició en el Gran Premi del Japó de MotoGP, mentre que els seus dos rivals més directes pel títol Mundial, Andrea Dovizioso i Marc Márquez, van ser primer i segon respectivament.

Márquez no va poder doblegar Dovizioso, que iguala en victòries el pilot de Repsol, en una última volta en què un petit error gairebé el va fer anar per terra i potser el va desconcentrar prou perquè el superés el seu rival, i ara la diferència entre tots dos en la lluita pel títol mundial és d'onze punts a favor del pilot de Cervera.

No volia sorpreses Marc Márquez i per això, quan es va apagar el semàfor vermell, va sortir com un tret per col·locar-se líder i encara que darrere seu es va situar inicialment l'italià Danilo Petrucci, de seguida el va superar Jorge Lorenzo.

Abans d'acabar el primer gir, Jorge Lorenzo va superar Márquez i una volta més tard Petrucci, que havia superat Márquez, va fer el mateix amb Lorenzo i es va colocar líder, mentre per darrere va arribar fins al de Cervera un altre pilot de Ducati, l'italià Andrea Dovizioso, perillós per a les seves aspiracions al títol mundial.

Un altre dels aspirants al títol, el gironí Maverick Viñales, que va sortir catorzè, es va colocar en la vuitena plaça just per davant d'Alex Rins.

La carrera no havia fet més que començar però els canvis van ser constants, amb el francès Johann Zarco, autor del millor temps d'entrenaments, superant amb «toc» inclòs Jorge Lorenzo, al qual també va avançar poc després Alex Rins, mentre que Maverick Viñales semblava començar a perdre terreny i l'italià Valentino Rossi era el que el recuperava, encara que amb prou feines uns metres després se'n va anar a terra.

Rossi va arribar a ocupar la vuitena posició després d'avançar Jorge Lorenzo, però instants més tard va caure i es va veure obligat a abandonar.

Just en l'equador de la carrera, dotzè gir dels vint-i-quatre previstos, Petrucci amb prou feines tenia una dècima de segon d'avantatge sobre Márquez, amb Dovizioso tercer, a cinc dècimes de segon. Va ser llavors quan el pilot de Repsol Honda va atacar l'italià per superar-lo i recuperar el lideratge de la carrera, encara que en aquell mateix gir Dovizioso va avançar el seu compatriota per evitar que l'espanyol s'escapés.

A menys de tres voltes per al final Dovizioso i Márquez es van reptar en un duel mà a mà amb avançaments al límit veritablement impressionants que es va saldar, inicialment, amb la recuperació del lideratge per part del pilot de Repsol Honda.

Les dues voltes finals van resultar d'autèntic infart i, encara que Márquez va intentar aguantar la primera posició, Dovizioso va saber esperar la seva oportunitat per doblegar el pilot de Cervera.

Al costat d'ells al podi hi va ser l'italià Danilo Petrucci, amb Alex Rins en la cinquena posició, just per davant de Jorge Lorenzo i Aleix Espargaró.



Viñales és 24è i Arenas no corre

El pilot de Llançà Isaac Viñales, en Moto2, va ser vint-i-quatrè, molt lluny del ritme dels primers classificats i també dels qui donen dret a punts. En Moto3, el gironí Albert Arenas no va participar en la carrera després que es fracturés la mà en la prova classificatòria de dissabte.