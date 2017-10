Òmnium i ANC declinen la invitació del Barça

Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) han anunciat a través de Twitter que han rebutjat la invitació del Futbol Club Barcelona per assistir aquest dimecres a la nit a la llotja del Camp Nou, estadi on se celebra el partit de la fase de grups de la Champions entre el Barça i l'Olympiacos de Grècia. Les dues entitats han mostrat raons diferents.



La més crítica ha estat l'ANC, que ha afirmat que el missatge del club que s'exhibirà a les grades del camp a través d'una pancarta gegant ('Diàleg, respecte, esport') "no representa el sentiment de la majoria de l'afició". Per això, indiquen a la mateixa piulada a Twitter, rebutgen la invitació a la llotja. Òmnium, de la seva banda, ha agraït el gest del club però ha anunciat que el seient que se'ls ha cedit restarà buit per denunciar la "manca de llibertat" del president de l'entitat, Jordi Cuixart.





Creiem que el missatge del @FCBarcelona_cat no representa el sentiment de la majoria de l'afició, per això rebutgem la invitació a la llotja pic.twitter.com/cjQ4ShWapv — Assemblea Nacional (@assemblea) October 18, 2017

Qui sent el "més que un club" no penjaria aquesta pancarta al camp.#LlibertatJordis https://t.co/HAnzsd4pJ0 — Assemblea Nacional (@assemblea) October 18, 2017

Cal recordar que tant Cuixart com el president de l'ANC, Jordi Sànchez, estan empresonats de manera preventiva i sense fiança a la presó madrilenya de Soto del Real en el marc d'una investigació de l'Audiència Nacional per un delicte de sedició.L'ANC ha fet una segona piulada sobre la invitació del Barça, igual que la primera amb l'etiqueta #AixíNo, en la qual indica: "Qui sent el "més que un club" no penjaria aquesta pancarta al camp". L'escrit també incorpora l'etiqueta #LlibertatJordis.