Kilian Jornet s'opera de les dues espatlles i estarà mig any aturat

Kilian Jornet es va sotmetre ahir a una operació a les dues espatlles i necessitarà entre cinc i sis mesos de recuperació abans de poder tornar a entrenar-se i competir amb normalitat. Jornet es va sotmetre a una reinserció del labrum glenoide a cada espatlla per resoldre dues lesions que arrossega des de fa anys, després de dislocar-se les dues espatlles en un accident d'esquí. «Vaig decidir que era el moment d'operar-me per evitar més complicacions. He decidit fer-ho ara perquè la tardor és la temporada menys carregada de competicions», va dir Jornet.