El Figueres es retroba amb la victòria després de tres derrotes

El Figueres necessitava de totes, totes sumar ahir al camp del Reus B per acabar amb una ratxa de tres derrotes consecutives. I així va ser. Conscients d'això, els de Chicho Pèlach van sortir per feina i amb un tres i no res van obrir el marcador.

De fet, el primer gol no es va fer esperar gens. Va ser en el minut 7 quan Ritxi Mercader després d'una centrada de Xavi Ferron va rematar a la perfecció per enviar l'esfèrica al fons de la xarxa.

La Unió no en tenia prou i volia lligar el triomf quan més aviat millor. Amb el domini de la possessió, els altempordanesos van seguir oferint, aquest cop sí, una gran imatge.

Pocs minuts després (18'), una centrada unionista va topar amb les mans del defensor local Miranda dins l'àrea a qui l'àrbitre va amonestar amb targeta groga i va xiular penal que va executar a la perfecció Xavi Ferron. L'alegria tornava a la plantilla figuerenca després d'unes setmanes encaixant derrotes que havien deixat a l'equip molt tocat, ja que els resultats havien estat molt adversos amb autèntiques golejades contra l'Europa (1-2), el Prat (4-0), l'Hospitalet (0-3), .

Tot i l'avantatge en el marcador, el Reus B no va afluixar en cap moment. De fet, la d'ahir va ser la primera derrota dels locals aquesta temporada davant la seva afició. El partit va quedar vist per a sentència abans del descans, quan a les acaballes dels primeres 45 minuts, Xavi Ferron va tornar a perforar la porteria local després d'una passada de Maik Molist (41').

Amb el 0-3, i la sensació de tenir-ho tot fet, la Unió va arribar al descans amb els deures fets. A la represa, el marcador ja no es va moure. Lluís Albesa tècnic del Reus B va ser expulsat en el minut 61, després d'una doble amonestació. Tot i provar-ho en diverses ocasions, ni Reus B, ni Figueres van poder marcar, i per tant, el marcador ja no es va moure més.

Amb aquesta victòria, els de Chicho Pèlach sumen 15 punts a la classificació i se situen onzens, després d'haver-se disputat les onze primeres jornades de lliga. Aquest proper cap de setmana, la Unió tindrà una magnífica oportunitat per seguir sumant, ja que serà un rival de la zona baixa, el Castelldefels qui visitarà l'estadi de Vilatenim (dissabte 28 d'octubre, 20.30 h).