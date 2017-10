Ajuntament i Federació analitzaran els aldarulls del Pontenc-Gironès Sàbat

La Federació Catalana de futbol ha convocat per demà a la tarda (17.00) una reunió amb l'Ajuntament, el Pontenc i el Gironès Sàbat per analitzar les conseqüències de la batalla campal que hi va haver diumenge al camp del Pont Major durant un partit entre de Tercera Catalana entre aquests dos equips. L'àrbitre va decretar el final quan faltaven dos minuts per acabar, veient que s'iniciava una baralla entre jugadors i aficionats de tots dos equips. Segons diverses fonts la batalla campal va ser molt violenta, fins al punt que hi va fer acte de presència una patrulla dels Mossos d'Esquadra, tot i que ahir no els constava cap denúncia.

En aquesta trobada tant l'Ajuntament com la Federació demanaran al Pontenc i al Gironès Sàbat els detalls dels aldarulls de diumenge i quines mesures han pres per tal d'evitar comportaments com aquests. La preocupació en tots dos estaments és alta, i és vol evitar que es repeteixin capítols de violència a la ciutat. Els incidents van començar després que alguns espectadors locals recriminessin al porter del Gironès Sàbat una entrada, i aquest fos defensat pels seus companys i per una part del públic.

Immediatament el partit es va aturar, hi va haver corredisses en diverses parts del camp, i van començar les agressions a la grada. L'àrbitre va dirigir-se als vestidors i va donar el partit per acabat, sense que pogués presenciar els aldarulls ni identificar quins jugadors en van ser els protagonistes. Per això la Federació i l'Ajuntament han decidit reunir-se amb els dos clubs per tal de conèixer de primera mà els detalls de la batalla campal i prendre les decisions que calguin per evitar-ne més.