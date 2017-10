Detenen Ilias Fifa, campió d'Europa dels 5.000 metres, en una operació antidopatge

Onze anys després d'arribar a Espanya als baixos d'un camió procedent del seu Tànger natal, l'atleta Ilias Fifa ha passat en tan sols un any de proclamar-se a Amsterdam campió d'Europa de 5.000 metres a ser detingut en una operació policial contra el dopatge. La Policia Nacional el va detenir ahir al matí al seu domicili de Santa Coloma de Gramenet en el marc d'una investigació ordenada pel Jutjat d'Instrucció de Mataró.

Quan el 10 de juliol del 2016 va guanyar a Amsterdam la medalla d'or a la final de 5.000, batent en un tancat esprint un altre espanyol d'origen marroquí (el palamosí Adel Mechaal), la figura d'Ilias Fifa va ser exposada com a exemple de superació, de trànsit feliç entre la misèria i la glòria esportiva. Després de la seva victòria va tenir un record emotiu per a la seva família marroquina. «La meva família està lluny, al Marroc, alguns a Barcelona. La meva mare ho estava veient per la tele. Regal aquesta medalla als meus companys d'entrenament, al meu entrenador, a la Federació Espanyola, al FC Barcelona i a la meva família», va dir Fifa. Amb la nacionalitat espanyola des del juliol del 2015, Fifa no va atendre al seu moment la crida de la Federació del Marroc i es va decantar per representar Espanya. «No em vaig jugar la vida venint aquí per a res. Jo em sento espanyol», va declarar llavors l'atleta que competeix per la secció d'atlestisme del Barça

En arribar a la Península va ingressar en un centre de menors de Santa Perpètua de Mogoda, després a altres centres d'immigrants abans de viure en un pis tutelat per la Generalitat de Catalunya. La seva vida atlètica va començar en incorporar-se a l'Agrupació Atlètica de Catalunya, on va rebre els consells de la seva primera entrenadora, Esther Rodríguez, abans de posar-se en mans del seu actual entrenador, Rafa Caro. Després va passar a l'Agrupació d'Atletisme de Catalunya i, finalment, Ilias Fifa es va integrar en la secció d'atletisme del FC Barcelona.