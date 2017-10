L'Olot torna capcot d'Alcoi (3-1)

Després d'un bon primer temps, on l'equip de Martin Posse ha jugat de tu a tu en un dels camps més complicats de la categoria, el Collao, a la segona meitat el partit ha estat més d'anada i tornada i això ha acabat afavorint els valencians. L'Alcoià s'ha avançat al marcador gràcies a una diana de Kilian al minut 53. No obstant, ha trigat poc a reaccionar l'Olot, que empatava només tres minuts més tard Jordi Masó. A un quart d'hora pel final, Jose García tornava a situar els alacantins per davant al marcador i David Torres, a l'últim minut, sentenciava el partit i un Olot que seguirà una jornada més en zona de descens.