El Figueres confia a recuperar la fiabilitat a casa després de 4 derrotes seguides

La irregularitat està marcant la temporada del Figueres. Els de Chicho encara no han trobat la seva millor versió i en les últimes jornades han perdut pistonada. La derrota contra el Castellefels (0-1) va esborrar les bones sensacions de Cambrils amb el Reus B (0-3). Avui contra el Santboià l'equip torna a tenir una revàlida a Vilatenim, on ha perdut els últims 4 partits, per aturar la caiguda a la classificació. «Tenim moltes ganes d'oferir un triomf a la nostra gent. Hem de seguir millorant», diu Chicho que té les baixes de Pons i Vilalta. Abans del partit es farà la presentació del futbol base.