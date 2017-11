El Llagostera veu Badalona com un bon lloc per tornar al camí dels triomfs

El Llagostera va allargar, diumenge, durant la primera part contra el Sabadell la bona línia de joc oferta les darreres contra l'Elx (2-1) i Olot (1-2). Tot i això, els d'Òscar Álvarez no van ser capaços de transformar en gol les aproximacions i a la segona part el Sabadell (0-2) va escapçar la ratxa de tres triomfs seguits -inclòs el de Copa Catalunya amb el Girona-. La derrota ha tornat l'equip a la zona de promoció de descens però el tècnic es mostra tranquil i satisfet de la resposta del vestidor després de la derrota. «Hem reaccionat bé. Són pocs dies però l'equip està amb confiança i moral tot i la derrota», diu Álvarez. Aquest migdia, els llagosterencs visiten un irregular Badalona que nota la pressió de les comparacions amb la temporada passada i només té tres punts més que els gironins. «És un dia perfecte per guanyar allà i empatar-los però serà difícil. Veig un partit molt obert», assenyala el tècnic. Joan Maynau, que es recupera d'unes galteres, i Álex Colorado que, tot i que ja s'entrena amb el grup encara li falten uns dies per estar disponible, són les úniques baixes del Llagostera pel partit d'aquest migdia.