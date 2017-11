El Barça perd Sergi Roberto i André Gomes tot el mes de novembre

El Barcelona perdrà per aquest mes de novembre dos dels seus migcampistes, Sergi Roberto i André Gomes, que van patir lesions al bíceps femoral dret en el partit a Atenes contra l'Olympiacos el passat dimarts, segons va informar el club blaugrana en un comunicat mèdic. En el cas del jugador català, que no va poder ni acabar el primer temps, la seva baixa s'estableix en unes cinc setmanes, a causa d'un trencament fibril·lar al bíceps femoral de la cuixa dreta. De la lesió de Sergi Roberto ja va informar el Barça el mateix dia del partit a la nit, però la sorpresa va saltar amb la d'André Gomes, qui va sortir al camp en l'últim tram del partit i no va evidenciar, durant els minuts que va estar sobre el terreny de joc, cap símptome de dolor o de molèstia física.

Després de l'exploració mèdica, el portuguès estarà de baixa entre tres i quatre setmanes per una lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta, la mateixa que Roberto i la mateixa zona que va deixar fora de combat Dembélé, encara recuperant-se, encara que la lesió del francès va tenir un diagnòstic molt més greu. Per a aquest cap de setmana, els dos jugadors ja no estaran disponibles per al partit al Camp Nou entre el Barça i el Sevilla (dissabte, 20:45 h.). En la setmana llarga per la nova aturada per les seleccions, els dos jugadors seguiran les seves recuperacions a la Ciutat Esportiva. A partir d'aleshores, al Barça li quedaran quatre partits per dispuar aquest mes de novembre: Leganés i València, a la Lliga, el Juventus, en la cinquena jornada de la Lliga de Campions i el Múrcia, en el duel de tornada dels setzens de final de la Lliga de Campions.

André Gomes, que va jugar com a titular els dos últims grans partits de l'equip a la Lliga, al camp de l'Atlètic de Madrid i a San Mamés, contra l'Athletic, semblava tenir la confiança de Valverde quan més discutit està sent des de fora del vestidor blaugrana. D'altra banda, la baixa de Sergi Roberto és molt sensible per la seva polivalència, pel fet que pot jugar en moltes posicions del terreny de joc. Aquestes baixes són oportunitats per a jugadors com Aleix Vidal, Deulofeu o Denis Suárez per treure el cap a la titularitat.