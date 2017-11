Arnau Sala es perdrà els dos propers partits de lliga per sanció

Arnau Sala, entrenador del Peralada-Girona B, ha estat sancionat amb dos partits per l'expulsió que va patir el passat dimecres en el matx que el seu equip va disputar al Municipal contra l'Atlètic Saguntí i que va acabar amb victòria visitant per 0-2. El tècnic va veure la targeta vermella a l'hora de joc per dir-li al col·legiat «és increïble» en dues ocasions. Arnau no s'asseurà a la banqueta contra l'Ontinyent ni tampoc en el derbi amb el Llagostera. «Alguns per molt menys són a la presó, em dono per satisfet», escrivia ahir el tècnic al Twitter.