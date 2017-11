Sense prou energia per guanyar

Èric Surís tenia el partit d'ahir marcat des de feia temps. La combinació de jugar Eurocup dijous al vespre i visitar dissabte una de les pistes més complicades de la lliga, la del Gipuzkoa, era un «repte físic i mental». I l'Uni no el va saber superar. Després de set victòries consecutives, entre lliga i competició europea, l'Spar Citylift Girona va perdre ahir a Sant Sebastià per 72-66 en un partit en que, per moment, les gironines no van poder igualar la intensitat local per imposar la seva teòrica, i real, superioritat. Les basques van arribar a posar-se dotze punts per davant a l'inici del tercer quart () i, tot i que van aconseguir eixugar la diferència, l'Uni no va saber jugar els darrers tres minuts en que el Gipuzkoa va sentenciar el partit. Ara, l'Spar Citylift Girona haurà de seguir amb atenció els resultats del Gipuzkoa fins al final de la primera volta per ser un dels dos caps de sèrie a la Copa del mes de gener a Salamanca.

Les gironines varen començar bé el partit, jugant un bàsquet espectacular i obligant l'entrenadora local a demanar un temps mort molt ràpid (0-9). Colhado semblava imparable dins la zona; María Conde, novetat ahir al cinc titular, feia la sensació que es volia menjar el món... Qui més qui menys preveia una nova victòria contundent de l'Uni que, però, no va saber donar continuïtat a aquest inici de partit. L'entrenadora local va començar a moure peces, tàctiques perquè de jugadors no va sobrada, i va situar una defensa zonal que l'Uni va tenir problemes per atacar. El 3 de 18 en triples pot ser-ne una de les explicacions.

Toch Sarr va començar a assumir molt protagonisme en atac i les basques varen arribar al descans guanyant per sis punts (39-33). L'Uni ho havia passat malament en molts moments del segon quart i semblava que l'escenari continua igual després del descans, quan el Gipuzkoa va arribar a tenir una màxima diferència de 12 punts (45-33). Però l'Uni va reaccionar. Les gironines varen aconseguir tornar a entrar el partit i forçar un final ajustat: 64-62 després d'un bàsquet de Traoré. Però, si no havia tingut energia per trencar el partit, al final no va tenir el cap prou clar per jugar un cara o creu que acabaria perdent.