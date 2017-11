Un doblet de Bonaventura permet al Palamós sumar la primera victòria a casa

El Palamós es va treure el mal regust de boca que va significar l'empat de dimecres contra el Vilassar de Mar (1-1), amb una balsàmica victòria que trencava una sequera de sis partits sense guanyar davant la seva afició.

A la setena va anar la vençuda. Ahir, a diferència de les últimes setmanes, tot va sortir rodó: vuit jornades després els palamosins no van encaixar cap gol, Bonaventura va signar un doblet i tots els rivals directes, Vilassar de Mar, Granollers, Gavà i Castelldefels van perdre. Els de Vicenç Fernádez se situen setzens i abandonen el descens. Els de la Costa Brava sumen els mateixos 12 punts que el Cerdanyola (17è). Els gironins van mostrar una efectivitat del 100% perquè, en la primera i única ocasió de la primera part, el davanter Marc Bonaventura va fer el primer gol dels locals. Eppy va iniciar la jugada per la banda esquerra, Isma Traoré la va continuar i un cop dins l'àrea la va cedir a Bonaventura perquè aquest superés per primer cop Del Río (1-0, min.24).

A les acaballes del primer temps, els de Toni Carrillo van buscar l'empat en dues ocasions obra de Mario, però, primer ho va evitar el jove porter juvenil Nordine i després el xut del davanter visitant va sortir a fora.

La segona meitat va començar amb un doble ensurt per a una parròquia local amb ganes de celebrar per fi la primera victòria de la temporada a l'estadi. Al primer minut, Montoro amb el cap va enviar l'esfèrica a l'esquerra de Nordine i tres minuts després un u contra u de Mario amb el porter palamosí va ser desviat pel jove juvenil, tot i això, l'esfèrica hauria acabat al fons de la xarxa sinó arriba a aparèixer el capità David Cano per enviar la pilota a córner.

A partir d'aquí, el Palamós no va passar més angúnies i a partir d'un bon treball defensiu va començar a generar més i millors ocasions que els barcelonins. Fruit d'això, l'exFigueres, Marc Bonaventura, va traslladar més tranquil·litat a la grada quan al minut 63 va resoldre amb molta classe i sang freda una ocasió a l'àrea rival, Bona, va driblar al porter del Río i a plaer va fer el definitiu 2 a 0. Amb el doblet d'ahir, Bonaventura suma 4 dianes i se situa a només un gol del pitxitxi palamosí Marc Medina. L'heroi del partit, Marc Bonaventura, en nom de la plantilla va voler dedicar la victòria al seu company Eduard Subirana, que ahir va ser baixa per la mort del seu avi.

El proper partit del Palamós serà diumenge que ve a partir de les cinc de la tarda al camp del Terrassa, que amb 22 punts es troba situat a la setena posició.