Definits tots els campions gironins sènior

les finals es van disputar al ct Olot. En la categoria +25, el campió va ser Adrià Vila (CT Llafranc), derrotant el seu company de club Jan Metelk, per 6-0, 6-0; en +35 el tennista del CN Olot Xevi Prat, superant Albert Moreno-Arrones (Farners TC) per 6-4, 1-1; en la categoria +45 Joan Vila va derrotar en la final el seu company de club Lluís Vilanova per 6-0, 6-3; i, finalment, en la categoria +55 el campió va ser José Juárez (CT Nylstar) superant en la final Daniel Cornudella (CT Llafranc) per 7-5, 6-7, 10-8.