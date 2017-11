Leo Baptistao està convençut que «els gols arribaran aviat» a l'Espanyol

El davanter de l'Espanyol Leo Baptistão va assegurar ahir després de l'entrenament a la Ciutat Esportiva que malgrat la mala dinàmica actual de l'equip de cara a porta «els gols arribaran», perquè és de l'opinió que es tracta «d'una qüestió de ratxes i no hi ha una explicació concreta per aquesta dificultat a l'hora de marcar». El brasiler va admetre que la temporada passada treien «gols del no-res» i en aquesta tenen «més joc» però marquen «menys». En aquest sentit, va detallar que estan buscant «aquesta cosa» que els falta per tallar la sequera i mirar cap amunt a la classificació.