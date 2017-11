Maffeo, titular en la victòria d'Espanya sub-21

La selecció espanyola sub-21 –amb el jugador del girona Pablo Maffeo com a titular– va derrotar amb patiment al final Islàndia per 1-0 en un partit en què va desaprofitar massa ocasions i en el qual només va marcar mitjançant Fabián Ruiz, un gol que permet al combinat estatal sumar el seu tercer triomf en tres partits disputats en la fase de classificació per a la propera Eurocopa.