Palamós i Figueres afronten un dur final d'any a Tercera Divisió

Falten cinc jornades per acabar la primera volta i els dos gironins de Tercera afronten un final d'any amb partits d'allò més exigents perquè tant els de Vicenç Fernández (Palamós) com els de Chicho Pèlach (Figueres) hauran de jugar quatre dels últims cinc partits de l'any davant aspirants a fer el play-off. El Palamós s'ha de mesurar al Terrassa (7è), Europa (10è), Prat (6è) i l'Hospitalet (3r), mentre que l'únic rival, a priori, assequible, és el Gavà (18è). Per la seva banda, el calendari de la Unió, és, si fa no fa, igual de complicat. Els alt-empordanesos s'enfrontaran a la Pobla de Mafumet (9è), Espanyol B (1r ), Ascó (2n) i Sant Andreu (4t), mentre que el Granollers, penúltim classificat, és el conjunt més vulnerable.

El Figueres, que va començar el curs amb tres victòries en les quatre primeres jornades, ha anat de més a menys i ara els de Chicho només sumen un triomf en els últims set partits. El Palamós, per la seva banda, més irregular que mai, no va celebrar la primera victòria fins a la jornada número vuit i després d'un triomf sempre ha perdut el següent matx.

L'objectiu dels dos conjunts empordanesos és sens dubte tancar l'any lluny de les places de descens i mirant un xic més enllà, pensant ja en el final de la Lliga, quedar com més amunt millor tenint en compte la delicada posició dels tres gironins de Segona B: Olot (19è), Peralada (17è) i Llagostera (16è) que en el cas de perdre la categoria provocarien més descensos (en aquest cas, compensats) de Tercera Divisió a Primera Catalana.