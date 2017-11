Figueres rellevarà Girona com a seu de la inauguració i les finals del MIC

Figueres serà a partir de l'any que ve l'escenari de la inauguració i de part de les finals del MIC, el Mundialet de futbol de la Costa Brava, que continua creixent de manera imparable per les comarques gironines. Després de dos anys amb l'estadi de Montilivi, de Girona, com a escenari principal dels dos esdeveniments que més públic reuneixen, l'edició de 2018 canviarà de seu i es traslladarà a Vilatenim, que també disposa d'una àmplia capacitat, amb pràcticament 10.000 localitats. El motiu del canvi és que amb l'ascens a Primera del Girona es feia inviable, per les necessitats de l'equip de Pablo Machín, usar Montilivi. De fet, el cap de setmana del MIC (31 de març-1 d'abril, en plena Setmana Santa), el Girona juga a casa contra el Llevant.

Girona havia acollit la inauguració i les finals del MIC l'any passat i aquest 2017. L'organització es va veure obligada a sortir de Palamós perquè la capacitat del Nou Estadi s'havia vist reduïda de les 6.000 a les poc menys de 4.000 localitats després que el Llagostera, amb l'ascens a Segona A, passés a jugar els seus partits allà i hagués de col·locar seients a tota la grada. Les dues inauguracions fetes a Montilivi, amb la desfilada de tots els participants i un partit, van reunir uns 7.000 espectadors. L'estadi gironí també va ser la seu de les finals, amb menys assistència, però notables entrades, al voltant dels 4.000 aficionats. Quan el Girona va confirmar l'ascens a Primera l'organització ja va tenir clar que hauria de canviar, un cop més, de seu, i va decidir expandir-se cap a l'Alt Empordà, aprofitant, a més, que el torneig amplia categories i tindrà, per tant, encara més participants. És probable que Girona es mantingui com a seu d'alguna de les diferents categories en algun camp municipal que no sigui Montilivi.

Aquesta, i d'altres novetats, seran presentades oficialment pels responsables del MIC aquest dilluns a la Diputació en un acte on intervindran el president de la Diputació de Girona, Pere Vila; l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip; l'alcalde de Palamós, Lluís Puig; i el director de MICSports, Juanjo Rovira. La propera edició serà la divuitena del MIC de futbol i la segona que també se centra en el bàsquet, després del seu naixement aquest 2017.