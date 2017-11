Raúl Garrido: «La salvació és possible i vull fer que els futbolistes hi creguin»

El nou entrenador de l'Olot, el valencià Raúl Garrido, va enviar ahir un missatge de confiança a l'afició del club garrotxí deixant clar que encara hi ha temps per salvar la categoria i perquè l'equip es mantingui a Segona B. «Vull llançar un missatge d'esperança als aficionats, que ens ajudin i que segueixin amb actitud positiva. Els necessitem a tots units; tinc moltes ganes de tirar-ho endavant i que l'afició se senti orgullosa», va explicar ahir Garrido, que va recordar la seva experiència dirigint equips de Segona B que passaven per moments complicats com l'Huracán, l'Olímpic de Xàtiva i l'Eldenc: «Estic acostumat a aquestes situacions, m'agrada treure el millor dels jugadors i els que hi ha a l'Olot tenen potencial suficient per sortir de baix».

Garrido arriba a Olot amb un segon entrenador de la seva confiança, Kevin Martínez, i s'estrenarà diumenge al migdia al camp del Formentera, però ahir va voler deixar clar que, de moment, no té més objectiu que el treball en el dia a dia per intentar aixecar el vol d'un Olot que té els llocs de permanència a set punts: «No miro més enllà de demà (avui), tenim doble sessió i hem d'entrenar a mort. No ens hem de posar metes gaire llunyanes».

Sobre els problemes de l'Olot en aquest inici de campionat, Raúl Garrido va dir que «és un equip que juga bé i vol tenir la pilota però per petits detalls acaba perdent; intentarem millorar en aquest aspecte». En lliga, l'Olot només va guanyar un partit en l'etapa de Martín Posse a la banqueta i va ser eliminat pel Múrcia a la Copa del Rei. Garrido va explicar ahir que ha vist tres partits en directe de l'Olot aquesta temporada i «alguns més en vídeo».

Al costat del nou entrenador, el president de l'Olot, Joan Agustí, va voler fer autocrítica de com havia anat el començament i va defensar la decisió de canviar Martín Posse per Raúl Garrido. «Creiem que aquesta ha estat la millor solució, pensem que és la persona adequada per tirar endavant el projecte», va dir Agustí. Ell mateix va definir Garrido com «un home que té experiència en la categoria i en situacions com la nostra, des de la directiva els donem a ell i al seu ajudant el màxim suport en una etapa que ha de ser fructífera per aixecar el cap en la classificació de Segona B».