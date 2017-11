Perú completa la llista de 32 seleccions mundialistes

La selecció del Perú es va adjudicar ahir davant de Nova Zelanda l'últim contingent per al Mundial de Rússia 2018 i va completar la llista de les 32 seleccions classificades per a la cita mundialista. Els peruans van derrotar per 2-0, a l'Estadi Nacional de Lima, els neozelandesos al partit de tornada de la repesca intercontinental que va enfrontar les dues seleccions, després d'haver empatat sense gols en el partit d'anada jugat a Wellington. Confirmades les 32 seleccions, la FIFA va anunciar els bombos del sorteig del pròxim 1 de desembre al Kremlin.

Bombo 1: Rússia (amfitrió), Alemanya, Brasil, Portugal, Argentina, Bèlgica, Polònia i França.

Bombo 2: Espanya, Perú, Suïssa, Anglaterra, Colòmbia, Mèxic, Uruguai i Croàcia.

Bombo 3: Dinamarca, Islàndia, Costa Rica, Suècia, Tunísia, Egipte, Senegal i l'Iran.

Bombo 4: Sèrbia, Nigèria, Austràlia, Japó, Marroc, Panamà, Corea del Sud i Aràbia Saudita.

Europa és l'únic continent que pot tenir dos equips en un mateix grup de la primera fase.