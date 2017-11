La pujada a Sant Miquel enceta aquest vespre la lligueta dels Cims de Girona

Amb la presència entre els inscrits dels guanyadors diumenge passat de les tres distàncies de la Cursa de Muntanya de Girona (Toti Bes, Jordi Rabionet i Adrià Canimas), la pujada al castell de Sant Miquel obre aquest vespre la sisena edició de la lligueta Cims de Girona. La sortida serà a les vuit del vespre des de la Vall de Sant Daniel i, com és habitual, tant la cursa d'avui com les altres dues de la la lligueta - Santuari dels Àngels (30 de novembre) i Cim de Rocacorba (14 de desembre) - es disputen de nit i només compta el temps de l'ascensió. De moment, la lligueta Cims de Girona, que organitza el el Club Trail Running Girona, compta amb un centenars d'inscrits i en categoria femenina destaquen noms com Àngela Castelló, Cheynna Treto o Marta Morera.