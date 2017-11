El Llagostera impugna el partit contra l'Horta i confia a ser a la final

El gol de Javi Morales per l'Horta (1-1) quan passaven més de cinc minuts del temps reglamentari i la posterior errada del jove Ousmane en el sisè llançament de la tanda de penals (6-5) va deixar el Llagostera amb un pam de nas i sense el bitllet per a la gran final de la Copa Catalunya. Tot i la decepció de dimecres a la nit, el Llagostera no ho té tot perdut. Al contrari. Si prospera el recurs d'impugnació del partit que presentaran els seus serveis jurídics, el Llagostera podria tenir els dos peus a la final de la competició. L'esperança rau en l'acta de l'àrbitre sobre el que va passar en els darrers minuts de partit. En un clima tens i de molts nervis entre les jugadors i les dues banquetes, Calle Martínez va expulsar el llagosterenc Leo Ramírez i els jugadors de l'Horta, Lledó i Sergi Arranz. Mentre el canari se'n va anar als vestidors, tant Lledó com Arranz «van participar en el joc, un cop expulsats i el joc s'havia reprès, durant uns 10 segons aproximadament», segons el col·legiat.

Per al director esportiu del Llagostera, Oriol Alsina, el cas és «molt clar». «L'àrbitre ho va veure i confiem que jugarem la final». Tot i això, caldrà veure la interpretació que en fa el Comitè d'àrbitres dels «10 segons» en què Lledó i Arranz van participar en el joc. Per a Alsina, «la interrupció del joc per culpa d'això va fer que l'àrbitre allargués més en l'afegit i ens van marcar al 96».

Sigui com sigui i a l'espera del que pugui passar amb la resolució del recurs, el Llagostera se centra ja a preparar el transcendental partit de demà passat contra l'Atlètic Balears. Els gironins han sumat 2 punts dels últims 15 i el futur d'Òscar Álvarez a la banqueta podria dependre d'aquest partit.