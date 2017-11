L'Uni Girona guanya a la pista de l'Al-Qázeres

L'Spar Citylift Girona ha patit de valent aquesta tarda a Càceres per sumar la setena victòria de la temporada. De fet no ha estat fins a l'últim moment quan les de Fontajau han pogut lligar el triomf. Tot i arribar a guanyar de 18 punts a l'inici de l'últim període després d'un triple de Nicole Romeo (52-70), les gironines han vist com les locals no s'han rendit mai.

Liderades per una magistral Alexis Jones que ha acabat amb 37 punts, les extremenyes s'han situat a només tres punts a vint segons del xiulet final (82-85). Al final, però, la victòria ha estat visitant, 84-89.

Amb aquest triomf, l'Uni continua segon. Si demà el Ferrol cau a la pista del Campus Promete, les de Surís acabaran la jornada segones en solitari, ja que el Gipuzkoa ha caigut avui a casa contra l'Araski (57-61).