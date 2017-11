El Barça blinda Messi fins al 2021

El Barça i Leo Messi van arribar a un acord i ahir matí el davanter argentí va renovar fins al juny del 2021 amb el club blaugrana, quan el jugador tindrà 34 anys. Josep Maria Bartomeu, president del Barcelona, va admetre que la renovació del contracte de Leo Messi s'havia demorat ja que s'havia redactat «un contracte nou» per «adequar la clàusula (de 300 a 700 milions) a la situació actual» del futbol. Així ho va admetre el dirigent blaugrana en declaracions a Barça TV. Després que el París Saint Germain (PSG) fes efectiva la clàusula de rescissió de Neymar Jr (234 milions d'euros) i contractés el brasiler, es van encendre totes les alarmes al Camp Nou.

I és que en el nou contracte signat pel pare de Leo Messi al juny passat es recollia una clàusula de 300 milions d'euros, assequible per a les grans fortunes que ara dirigeixen clubs de futbol a Europa.

Per això, el Barça va posar fil a l'agulla, com va admetre el president blaugrana ahir. «El contracte que vam firmar al juny, que era totalment vàlid, era un contracte que posava Leo al nivell del gran jugador que és, però aquest nou contracte que hem signat ara l'hem fet per adequar la clàusula a la situació actual del futbol», va dir.

«El futbol està canviant molt. Des d'aquest estiu ho hem vist, per això la clàusula (300 milions) havíem de revisar-la i ara passa a 700 milions d'euros, que situa el jugador en el moment actual del futbol», va aclarir.

El contracte signat per Messi suposa la seva vuitena renovació des que va firmar la seva primera vinculació amb el Barcelona el 2005, quan tenia 18 anys. El nou compromís és per als pròxims quatre anys (2021), quan el jugador ja haurà complert els 34.

«Estem molt contents que Messi renovi la seva vinculació amb el Barça, és (un contracte) per sempre. És un gran contracte, és un contracte perquè el millor jugador de la història del futbol estigui amb nosaltres, que renovi aquesta confiança ens omple d'orgull i estem molt contents", va dir Bartomeu.

De la seva banda, Leo Messi va admetre sentir-se «feliç» i va comentar que «feia temps» que s'havia de signar el contracte. «Estic content de continuar en el club, que sempre vaig dir que és casa meva. Sempre he manifestat que volia fer tota la meva carrera aquí, el meu somni era acabar en el Barcelona i anem pel bon camí», va insistir.

«La nostra intenció és seguir aconseguint coses, poder seguir engrandint la història del club, les nostres personals i poder seguir fent història en aquest club. Hem tingut la sort de guanyar moltíssimes coses (fins ara) i tant de bo vinguin moltes més», va comentar.