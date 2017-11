El Sarrià s'emporta el derbi gironí

El Sarrià es va emportar ahir a la tarda el derbi gironí d´handbol de la Primera Divisió Estatal per un contundent 21 a 29, davant un Bordils que va començar bé, posant-se per davant, però que es va anar diluint a poc a poc pel bon plantejament defensiu dels locals.

La bona defensa del conjunt de Carles Morales va proporcionar contraatacs ràpids i fàcils per als visitants, i això va fer que el Sarrià agafés avantatge, tot i que el porter del filial blanc-i-verd mantingués al seu equip dins al partit amb bones parades, i al descans es va arribar amb un 10 a 14 al marcador.

Després de la represa va ser el porter visitant que va fer bones parades, i això, combinat amb la precipitació local i contraatacs ­sarriarencs amb un inspirat Pere Arnau, que va anotar 10 gols, va fer agafar un avantatge d´onze gols al Sarrià fins al 21 a 29 final.