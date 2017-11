L´Olot renova el davanter Marc Mas per una temporada

L'Olot ha anunciat aquesta tarda la renovació per una temporada més del davanter silenc Marc Mas, que va arribar al club garrotxí el maig de 2016 procedent del Peralada. D'aquesta manera Mas viurà una tercera campanya a l'Olot, després que l'any passat fos un dels artífexs del retorn a Segona B i que aquest curs sigui una peça habitual a la categoria de bronze. Els garrotxins lluiten per la permanència, que ara tenen a sis punts de diferència.

A La Garrotxa Mas s'ha reivindicat fent allò que més bé fa: gols. amb una llarga trajectòria en el món del futbol, el punta selvatà de 27 anys es va posar l'afició a la butxaca amb el seu olfacte innat que el va conduir al pitxitxi de Tercera amb 31 gols (comptant el play-off). Seva va ser la rematada decisiva en el partit de tornada de la ronda de campions contra l'Sporting B que va donar l'ascens de categoria a l'Olot. En aquest curs, Mas ja acumula 5 gols.

La secretaria tècnica que lidera Sergi Raset considera Marc Mas un pilar fonamental de l'equip i per això ha volgut assegurar-se la seva continuïtat al club com a mínim fins el juny de 2019. "Estic molt content per la renovació, estic molt a gust a Olot i amb confiança. Vull seguir un any més i els que facin falta", ha assegurat el futbolista sobre l'acord de renovació. Mas també ha explicat que "aquest és el meu segon any aquí i es pot dir que hi he trobat el meu lloc. Tinc la sort que estic bé i a prop de casa, és important el factor familiar i tenir tants amics al vestidors. El bon grup que hi ha hi fa molt i és un dels altres motius per continuar. Tinc i tenim màxima confiança per aconseguir l'objectiu de mantenir-nos, som positius i estem convençuts que ho tirarem endavant".