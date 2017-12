Kilian Jornet: «La muntanya és sincera, està lluny de la hipocresia»

L'esportista català Kilian Jornet, que aquest any va coronar dues vegades l'Everest, ha declarat que després d'arribar al cim li va quedar "un gust amarg per no haver pogut pujar en les millors condicions" i ha assegurat que "la muntanya és sincera, està lluny de la hipocresia".

Kilian Jornet, que acredita en el seu historial sis Copes del Món de carreres per muntanya, campionats d'Europa en esquí extrem i de muntanya, ha culminat aquest any el seu projecte personal 'Cims de la meva vida', en què ha aconseguit rècords d'ascens i descens de cims com el de l'Aconcagua, Mont Blanc o Kilimanjaro.

"Han estat cinc anys d'aprenentatge que m'han permès descobrir llocs espectaculars del món i, davant seu, la meva insignificança. Proposar-me reptes cada vegada més exigents m'ha obligat a aprendre noves tècniques, a passar més hores a les muntanyes, a guanyar experiència i coneixement i, amb els meus companys, absorbir tot el que m'han donat", ha dit Kilian.

"També ha representat un canvi en la manera com viu la muntanya. Les vivències, les persones i el pas del temps han deixat el preat cronòmetre de la meva adolescència en categoria d'anècdota, a una dada més, però que ara, quedava subordinat a la forma, a la idea o a l'estètica d'una activitat feta amb ètica i puresa, els principis que han regit el projecte", ha confessat.

Per a Kilian, amant de la naturalesa i de la muntanya en la seva versió més minimalista, la societat ha d'"aprendre a viure amb menys".

"Cal viure amb allò que necessitem per poder ser el més humans possible, el màxim d'adaptats al medi i a la naturalesa. A mi m'agrada anar a la muntanya sense intermediaris, sense assistència, sense ajudes externes, amb humilitat, sense voler ser superiors a ella", ha apuntat.

"La nostra força són els peus, el cos, les cames i la ment. La muntanya és sincera, està lluny de la hipocresia. Cap mà pot ajudar-nos quan estem en perill i tampoc hi ha ningú que ens feliciti. Som responsables de totes les nostres accions, tant si surten bé com malament", ha declarat Kilian, en un comunicat.

Aquest any, el seu èxit més gran va ser coronar el cim de l'Everest dues vegades.

"No sabria com dir-ho, no vaig sentir una emoció molt forta en aquell moment. Potser el cansament m'ho impedia i el cervell funcionava estalviant el màxim d'energia possible. Sí, estava content perquè ja no havia de pujar més, però només pensava en el fet que tocava baixar ràpidament", ha recordat.

"Fins i tot després de fer cim, em quedava un gust amarg per no haver pogut pujar en les millors condicions. Sabia que hi hauria una finestra de bon temps entre el 27 i el 28 de maig. Vam creuar una mirada amb Seb i vam dir que l'aprofitaríem", ha confessat.

Després de tancar un cicle amb el projecte 'Cims de la meva vida', Kilian iniciarà el 2018 una altra temporada per a la qual encara no revela reptes.

"Abans pensava que era trista quan els somnis es feien realitat, que et quedaves buit però, en aquest cas, no ha estat així. Els millors somnis, quan es compleixen, t'obren les portes a nous somnis que abans no podies imaginar", ha conclòs.