El campió d´Espanya de marató serà el cap de cartell de la Mitja de Figueres

Un grup d'amics van crear l'any passat la Mitja Marató de Figueres i ara, aquest diumenge, l'atletisme popular viurà la segona edició de la prova, que tornarà a arrencar des de davant de la Torre Galatea del Museu Dalí en un inici amb baixada que converteix en espectacular el primer quilòmetre de la cursa. Un detall que els organitzadors aprofiten per donar un nou al·licient als corredors: el «quilòmetre llançat». L'atleta més ràpid en completar els primers 1.000 metres de la mitja marató guanyarà un vol amb globus per a Garroxa. Això sí, el guanyador del quilòmetre llançat ha de completar la mitja marató. Entre els favorits a emportar-se el vol amb globus hi haurà el veterà migfondista Reyes Estevez, si no s'acaba confirmant la seva baixa per una lesió entrenant aquesta mateixa setmana, a més dels favorits a la victòria final a la Mitja Marató de Figueres. Començant per l'actual campió d'Espanya de Marató, l'extremeny Pablo Villalobos; el campió de Catalunya de Mitja Marató, el marroquí del club lloretenc La Sansi Radouane Nour; o el també marroquí Otmane Btaimi.

La II Mitja Marató de Figueres també compta amb una cursa de «Menuts», que començarà a les nou del matí, i la popular de 10 quilòmetres que, igual que la mitja marató, començaran a les deu del matí. Entre les tres curses hi haurà més d'un miler i mig de corredors, de manera que se superarà en participació de manera notable l'edició de l'any passat.

La Mitja Marató de Figueres coincideix diumenge amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i, per això, els organitzadors han volgut donar a la jornada un caràcter «més integrador que mai» potenciant la participació de persones amb cadira de rodes. Un grup de més d'una cinquantena d'atletes voluntaris acompanyaran a participants amb cadira de rodes en una iniciativa amb col·laboració amb l'entitat Egoismo Positivo, que treballa pe integrar a través de l'esport a persones amb discapacitat.