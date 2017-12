L´Alabès segueix viu a la Copa amb gols de Munir i Bojan abans de visitar Girona

Munir i Bojan Krkic van posar el joc i els gols a Mendizorroza per golejar el Getafe en el retorn de Javier Cabello a la banqueta, novament com a tècnic provisional, que va dirigir l'Alabès en una golejada (3-0) contra el Getafe de José Bordalás abans de jugar dilluns a Montilivi en partit de lliga. A Vitòria es parla del fitxatge d'Abelardo com a nou tècnic, però ahir, amb Cabello a la banqueta, l'equip de Vitòria, amb una barreja de titulars i suplents condicionada per les baixes, els locals varen enllestir l'accés a vuitens de final. Munir va marcar molt aviat, minut 3, Bojan va fer el 2-0 en el 20 i Munir, de nou, va fer el tercer.