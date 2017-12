L´Olot recupera Roger Vidal i Guzmán per visitar el Mestalla

El nou Olot de Raúl Garrido intentarà tornar de Paterna (17.00) amb un triomf que confirmi la transformació de les bones sensacions en punts. En els dos partits que fa que el nou tècnic dirigeix l'equip, els garrotxins han empatat a Formentera (1-1) i contra el líder, Mallorca (0-0). No serà gens fàcil ja que el Mestalla és un equip que compta amb grans individualitats malgrat no brillar com a col·lectiu en la classificació, fet que va provocar el relleu de Lubo Penev per Miguel Grau a la banqueta fa uns dies. Homes com Villalba, Torres o, sobretot, el pitxitxi Rafa Mir són d'allò més perillosos. «És un equip irregular, el més golejador i dels més golejats, li agrada atacar i fer un joc alegre, ho podem aprofitar», adverteix Garrido que, com a jugador, es va formar al planter del club del Túria. Moha, Yeray, Dembo i Blázquez són baixes per lesió mentre que tornen a la llista Roger Vidal , Guzmán i Toril. Al Mestalla, el blanenc Miki Muñoz és baixa per sanció.