Una victòria per canviar la dinàmica

L'equip blaugrana ha encadenat la segona victòria consecutiva aquesta tarda després de derrotar per la mínima a l'Atlètic Saguntí (1-0). Toni Gabarre, al minut 22, ha caçat una pilota morta dins l'àrea per superar el porter rival i donar els tres punts a l'equip entrenat per Òscar Álvarez. Tot i tenir ocasions i que el rival, a la segona meitat, s'ha quedat amb un home menys, els llagosterencs no han pogut sentenciar el duel i els valencians han provocat algun ensurt. Al final, però, els tres punts s'han quedat a casa i donen encara més aire a l'equip gironí, que la propera jornada visitarà el camp de l'Ontinyent.